Bombeiro surpreende filha após 20 dias no combate à Covid-19

JN Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Após 20 dias se serviço sem ir a casa, um bombeiro espanhol destacado para ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus surpreendeu a filha no dia do seu aniversário.

O momento em que o bombeiro aparece no veículo da corporação a cantar os "Parabéns" à filha através de um megafone foi registado pela mãe da menina. Luna não foi capaz de conter as lágrimas assim que se apercebeu que a voz era do pai, que estava em serviço há 20 dias.

"Da parte de todos os colegas do teu papá, feliz aniversário, Luna" escreveu a Unidade Militar de Emergências numa publicação do Twitter, congratulando a aniversariante.