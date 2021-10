Bombeiros combatem incêndio na maior refinaria do Kuwait

Hoje às 09:33 Facebook

Um incêndio eclodiu na maior refinaria do Kuwait, disse a companhia estatal de petróleo acrescentando que não se registam vítimas.

O fogo na refinaria de Mina Al-Ahmadi, junto à costa do Golfo Pérsico e na zona de fronteira com a Arábia Saudita, não afetou a distribuição da corrente elétrica e o funcionamento das exportações de petróleo, refere a Companhia Nacional de Petróleo (NPC, na sigla em inglês).

Os bombeiros ainda estão envolvidos no combate às chamas na unidade de tratamento da refinaria. Até ao momento não foram divulgadas as causas que provocaram o incêndio.

Residentes da área de Fahaheel testemunharam uma grande explosão e a formação de uma coluna de fumo.

Imagens do fumo captadas pelos moradores da zona estão a ser propagadas pelas redes sociais.

#WATCH: A fire broke out at the Mina Al-Ahmadi refinery in #Kuwait on Monday morning after an explosion was heard in the area, without causing any casualties. https://t.co/0zYwwbNGUJ pic.twitter.com/CDgp2nZSg0 - Arab News (@arabnews) October 18, 2021

A refinaria foi inicialmente construída para garantir a produção de 25 mil barris por dia destinados ao consumo interno de gasolina e gasóleo, mas tem vindo a aumentar a produção ao longo dos anos.

O Kuwait, com quatro milhões de habitantes tem a sexta maior reserva de petróleo do mundo.