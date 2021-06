Bombeiros combatem incêndio no centro de Londres

JN/Agências Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grande incêndio deflagrou perto numa área comercial da estação de transportes públicos de Elephant and Castle, bairro no centro de Londres, criando uma enorme coluna de fumo negro na capital.

Em resposta a vídeos publicados na rede social Twitter, o Corpo de Bombeiros de Londres confirmou que 10 viaturas e 70 bombeiros estavam a combater um incêndio nos arcos por debaixo da linha ferroviária, que fica na margem sul do Rio Tamisa.

"Três unidades comerciais sob os arcos da ferrovia estão completamente em chamas e quatro automóveis e uma cabine telefónica também estão a arder perto da estação ferroviária de Elephant and Castle", disse a corporação.

Acrescentou ainda que "as estradas estão fechadas e as pessoas são aconselhadas a evitar a área e a manter as janelas e portas fechadas".