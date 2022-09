Bombeiros intensificam combate às chamas no Parque Nacional de Brasília

JN/Agências Ontem às 23:50 Facebook

Os bombeiros intensificaram, esta terça-feira, os seus esforços para combater um incêndio que destruiu mais de dois mil hectares no Parque Nacional de Brasília, perto da capital do Brasil, que foi atingida por uma seca excecional.

Cerca de 40 bombeiros foram enviados para o local, bem como um avião Canadair.

O incêndio está a apenas 30 quilómetros do palácio presidencial no Planalto.

Um dos incêndios foi controlado na segunda-feira à noite, mas o incêndio ainda se estava a propagar na terça-feira, disse o Instituto de Preservação Ambiental Chico Mendes (ICMBio), de propriedade estatal.

De acordo com o instituto, as condições meteorológicas são particularmente desfavoráveis, com temperaturas acima dos 30 graus e humidade de apenas 30%.

A origem do incêndio ainda não foi estabelecida pelas autoridades.

A estação seca em Brasília, que começa em maio e termina em setembro, é excecionalmente severa este ano: não chove na capital brasileira há 122 dias.

Criado em 1961, o Parque Nacional de Brasília cobre 42 miç hectares, com vegetação típica do Cerrado, a savana brasileira.