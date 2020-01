Boris considera "positivo" encontro com Ursula von der Leyen

Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou "positivo" o encontro desta quarta-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante o qual reiterou o desejo de negociar um acordo de comércio que abranja bens e serviços.

Segundo um comunicado emitido após a reunião realizada à tarde na residência oficial, em Downing Street, Johnson disse que "deseja uma nova parceria positiva entre o Reino Unido e a UE [União Europeia], baseada em cooperação amigável, história, interesses e valores partilhados", incluindo um acordo de livre comércio que abranja bens e serviços e cooperação em outras áreas.

O primeiro-ministro britânico terá reiterado que não pretende prolongar o período de implementação para além de 31 de dezembro de 2020 e que qualquer parceria futura não deve envolver nenhum tipo de alinhamento regulatório ou jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça.

Porém, também prometeu que o Reino Unido vai continuar a ter padrões elevados em áreas como direitos dos trabalhadores, dos animal, na agricultura e ambiente.

O encontro, o primeiro frente-a-frente desde a entrada em funções da presidente da Comissão Europeia em dezembro, decorreu à porta fechada, e teve a presença do ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, e o negociador da UE, Michel Barnier.

Numa palestra em Londres, de manhã, a presidente da Comissão Europeia afirmou ser "quase impossível" negociar um acordo pós-Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) abrangente até ao final do ano e disse que será preciso "priorizar" os temas a discutir.

A nossa parceria não pode e não será a mesma de antes

Ursula Von der Leyen garantiu que a UE "está pronta para negociar uma nova e abrangente parceria verdadeiramente ambiciosa com o Reino Unido", prometendo "fazer o máximo" e "ir o mais longe" possível.

"Mas a verdade", acrescentou, "é que a nossa parceria não pode e não será a mesma de antes, e não pode e não será tão próxima como antes".

Sem aderir à liberdade de circulação de pessoas e sem se comprometer ao alinhamento às leis ambientais, laborais, fiscais e sobre ajudas estatais, argumentou, não é possível ao Reino Unido o acesso ao mercado único que permite a circulação de capitais, bens e serviços.

"Quanto mais divergência houver, mais distante será a parceria. E sem uma extensão do período de transição para além de 2020, não podemos esperar chegar a um acordo sobre todos os aspetos da nossa nova parceria. Teremos de priorizar", justificou.

Atualmente em debate na especialidade no parlamento britânico, após o qual terá de ser votado no Parlamento Europeu, o Acordo de Saída do Reino Unido da UE formaliza a saída do Reino Unido em 31 de janeiro, às 23 horas (locais e GMT) da UE, após 47 anos como membro.

Inicia-se então um período de transição até 31 de dezembro de 2020, durante a qual os britânicos continuarão a aplicar e a beneficiar das regras europeias, mas sem estarem representados nas instituições europeias nem o direito de intervir nas suas decisões.