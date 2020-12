Boris Johnson acredita num "bom acordo" mas recusa condições de Bruxelas

JN/Agências Hoje às 13:32 Facebook

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quarta-feira acreditar ainda ser possível "alcançar um bom acordo" pós-Brexit com a União Europeia (UE), mas recusou aceitar algumas das condições que diz estarem a ser propostas por Bruxelas.

"Ainda é possível alcançar um bom acordo", afirmou aos deputados, no debate semanal na Câmara dos Comuns, manifestando aguardar "com expectativa" o encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta quarta-feira à noite em Bruxelas.

Porém, queixou-se. "Os nossos amigos na Europa estão a insistir que, se eles passarem uma nova lei no futuro e nós não respeitarmos ou acompanharmos, então querem ter o direito automático de nos castigar e retaliar" e os termos propostos pela UE implicariam que o Reino Unido seria "o único país no mundo a não ter controlo soberano sobre as suas águas de pesca".

"Não penso que sejam condições que qualquer primeiro-ministro deste país deva aceitar", vincou.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, acusou Johnson de estar "completamente encalhado" na hesitação entre o acordo que sabe que é preciso e o compromisso que "sabe que os seus deputados não o vão deixar fazer", numa referência aos deputados eurocéticos que poderão dificultar a ratificação de um futuro acordo mesmo que o Governo alcance um entendimento com a UE.

Numa referência a uma fábrica de automóveis que decidiu instalar em França em vez de no País de Gales, o líder do principal partido da oposição lamentou que a demora em alcançar um acordo "para algumas pessoas e postos de trabalho, já é demasiado tarde", mas não foi claro sobre a orientação de voto do 'Labour'.

"Se houver acordo, e espero que haja acordo, o meu partido vai votar no interesse nacional, não por interesse político", prometeu.

Ursula von der Leyen recebe hoje em Bruxelas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para tentar desbloquear as negociações sobre um futuro acordo de comércio apenas três semanas antes da separação final entre Londres e a União Europeia.

Britânicos e europeus estão há meses em negociações, mas sem progresso sobre as questões mais delicadas, o que aumenta o risco de fracasso com consequências de longo alcance económico.

Os principais pontos de discórdia desde março continuam a ser o acesso europeu às águas britânicas, como resolver disputas no futuro acordo e as garantias exigidas pela UE em Londres em termos de concorrência em troca de um acesso sem direitos aduaneiros ou quotas ao mercado continental.