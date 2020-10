Boris Johnson diz estar "pronto" para fechar negociações do Brexit sem acordo

JN/Agências Hoje às 18:42 Facebook

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quarta-feira estar "pronto" para um fracasso nas negociações de um acordo de comércio pós-Brexit com a União Europeia (UE), numa conversa com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"O primeiro-ministro destacou o nosso compromisso claro em tentar chegar a um acordo, destacando que um acordo era melhor para ambas as partes. Também sublinhou, no entanto, que o Reino Unido está preparado para encerrar o período de transição nos termos de estilo australiano se um acordo não pudesse ser encontrado", disse o Governo britânico num comunicado.

Londres usa o exemplo da Austrália para se referir à hipótese de ausência de acordo porque a relação económica de Camberra com os 27 é regulada pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), ou seja, com uma série de tarifas aduaneiras e limites ao volume de produtos exportados.

O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia a 31 de janeiro, mas continua a aplicar as regras do bloco europeu até 31 de dezembro.

O Reino Unido e UE estão a tentar negociar um acordo que garanta um acesso das empresas britânicas ao mercado único europeu sem tarifas nem taxas aduaneiras, mas restam alguns pontos de discórdia, nomeadamente na questão das pescas.

As duas equipas de negociadores vão retomar o trabalho nos próximos dias para tentar chegar a um entendimento antes do Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, considerado uma data limite para conseguir completar e ratificar o documento antes de 2021.