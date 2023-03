Boris Johnson é candidato à reeleição a deputado

JN/Agências Hoje às 12:17 Facebook

O Partido Conservador confirmou, esta sexta-feira, a recandidatura do antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson a deputado nas próximas eleições legislativas pelo mesmo círculo eleitoral, apesar de especulações na imprensa de que poderia mudar para um bastião mais seguro.

A secção dos conservadores de Uxbridge e South Ruislip, no oeste de Londres, confirmou a seleção de Johnson como candidato, destacando numa declaração as "fortes ligações e envolvimento" do antigo inquilino de Downing Street com a zona.

Johnson ganhou por uma margem confortável superior a sete mil votos na eleição anterior, mas o Partido Trabalhista já anunciou que vai tentar conquistar o lugar, indicando um vereador em Londres, Danny Beales, como candidato.

Uma sondagem publicada pela revista "New Statesman" dá ao Partido Trabalhista 50,5% dos votos naquela circunscrição, contra 35,4% dos conservadores o que, a confirmar-se nas urnas de voto, resultaria na derrota de Johnson.

O antigo líder conservador renunciou ao cargo de primeiro-ministro em setembro de 2022 mas continua a ser um político popular no Reino Unido, mas para tentar um possível regresso ao poder precisa de permanecer na Câmara dos Comuns.

A data das próximas eleições ainda não foi anunciada, mas a maioria dos analistas está convencida de que terão lugar em 2024, uma vez que o mandato atual termina em janeiro de 2025.

A mesma sondagem publicada hoje pela "New Statesman" aponta que o Partido Trabalhista é claramente favorito para vencer com uma maioria absoluta graças a 47,8% das intenções de voto, enquanto o Partido Conservador se fica pelos 26,3%.