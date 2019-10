Boris Johnson e presidente do Parlamento Europeu discordam em saída do Brexit

Hoje às 01:17 Facebook

O primeiro-ministro britânico defendeu esta terça-feira a sua proposta para um acordo de saída da União Europeia, durante uma reunião com o presidente do Parlamento Europeu, que adiantou "não existirem progressos" que permitam antever uma aproximação entre as partes.

Boris Johnson e David Sassoli reuniram-se esta terça-feira na residência oficial do chefe do Governo de Londres, após o que divulgaram as respetivas posições, em momentos separados.

Em comunicado, um porta-voz de Johnson adiantou que este exprimiu a sua "preferência" por uma saída com acordo em 31 de outubro, garantindo, contudo, que o Reino Unido sairá sempre da União Europeia nesse dia, mesmo "sem acordo".

Já David Sassoli afirmou que "não houve progressos" para um acordo e avisou que, tal como estão as coisas, a alternativa é "o prolongamento (das negociações) ou uma saída sem acordo".

Sassoli sustentou que o Parlamento Europeu prefere uma saída com acordo, mas "não a qualquer preço", e recusará propostas que "minem o acordo de paz da Sexta-Feira Santa", que acabou com o conflito armado na Irlanda do Norte, em 10 de abril de 1998.