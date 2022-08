Boris Johnson em Kiev para celebrar independência com Zelensky

JN/Agências Hoje às 16:41 Facebook

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deslocou-se hoje a Kiev para se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no dia da independência da Ucrânia e quando passam seis meses da invasão russa do país.

A visita foi anunciada por Zelensky na rede social Telegram, onde divulgou um vídeo com várias imagens da visita de Johnson, incluindo uma reunião entre os dois.

Numa mensagem que acompanha o vídeo, Zelensky chama a Johnson, que será substituído em breve na chefia do Governo britânico, "um grande amigo da Ucrânia".

"Boris, obrigado pelo apoio incondicional ao nosso país desde os primeiros dias da agressão russa", escreveu Zelensky.

Agradeceu também ao primeiro-ministro conservador "defender com firmeza os interesses da Ucrânia na arena internacional".

Zelensky assinalou também tratar-se da terceira visita do primeiro-ministro britânico à Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

"Nem todos os países têm a sorte de ter um amigo assim", afirmou, citado pela agência francesa AFP.

Zelensky atribuiu a Johnson a Ordem da Liberdade, a mais alta condecoração do Estado ucraniano para um estrangeiro.

Em 09 de abril, Boris Johnson tornou-se o primeiro líder de um país do G7 (as sete maiores economias mundiais) a visitar a Ucrânia após o início da guerra.

"Há uma forte vontade dos ucranianos de resistir. E foi isso que [o Presidente russo Vladimir] Putin não compreendeu", disse Johnson aos jornalistas em Kiev.

Johnson disse que os ucranianos estão a "defender o seu direito a viver em paz e liberdade" e que, por isso, "a Ucrânia irá ganhar" a guerra à Rússia.

Coincidindo com a visita, que não foi anunciada previamente, o Governo britânico anunciou a entrega à Ucrânia de um pacote adicional de 2.000 'drones' (aeronaves não tripuladas) e mísseis no valor de 54 milhões de libras (64 milhões de euros, ao câmbio atual).

Esta ajuda "permitirá à Ucrânia rastrear e atingir mais eficazmente as forças russas invasoras", disse o gabinete do primeiro-ministro britânico num comunicado citado pela agência EFE.

Numa mensagem que publicou na rede social Twitter juntamente com uma fotografia sua ao lado de Zelensky, Johnson reiterou o apoio do Reino Unido à Ucrânia.

"O que está a acontecer na Ucrânia afeta-nos a todos. É por isso que estou hoje em Kiev. É por isso que o Reino Unido continuará a apoiar os nossos amigos ucranianos", disse.

Boris Johnson, 58 anos, foi afastado da liderança dos conservadores britânicos no início de julho, mas permanecerá como primeiro-ministro até à sua substituição no partido, prevista para 05 de setembro.