Boris Johnson foi pai de uma menina

Boris Johnson e Carrie Johnson, com quem o primeiro-ministro inglês deu o nó a 29 de maio deste ano, foram pais pela segunda vez. O anúncio surge numa semana controversa, depois de ser tornada pública uma alegada festa ilegal na sua residência.

"O primeiro-ministro e a Sra. Johnson têm o prazer de anunciar o nascimento de uma menina saudável num hospital de Londres, na manhã de hoje", pode ler-se num comunicado do porta-voz do casal, citado pela Sky News.

A bebé, cujo nome ainda não é conhecido, vem juntar-se a Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, de um ano, primeiro filho em comum do casal.

"A mãe e a filha estão muito bem. O casal gostaria de agradecer à brilhante equipa da maternidade do Serviço Nacional de Saúde, por todo o cuidado e apoio", acrescentou.

O primeiro-ministro, de 57 anos, tem mais quatro filhos do segundo casamento com Marina Wheleer, um outro filho de uma relação extraconjugal com a consultora de arte Helen Macintyre e dois filhos com a atual mulher. Sete no total. Há fortes especulações da imprensa britânica sobre a existência de um outro filho, mas nunca se confirmou.