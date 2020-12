Boris Johnson preparado para deixar UE sem acordo

Ana Sofia Rocha Hoje às 18:43 Facebook

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ​​​​​ordenou que o seu gabinete se preparasse para um Brexit sem acordo, adiantando que as negociações com a União Europeia continuarão, mas que a atual proposta, apresentada por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, é inaceitável.

"Acredito que é necessário sermos mesmo claros, existe agora uma forte possibilidade de termos uma solução que é muito mais parecida com uma relação australiana com a UE do que uma relação canadiana com a UE", disse à comunicação social britânica, Boris Johnson, insinuando que a probabilidade de um não-acordo é grande.

Já esta quinta-feira, a Comissão Europeia apresentou um conjunto de medidas de contingência específicas nas áreas dos transportes e das pescas, tendo em vista as incertezas sobre um acordo pós-Brexit entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.

Na quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que deverá ser tomada uma decisão acerca de um acordo pós-Brexit até domingo, mas reconheceu que as posições dos dois parceiros se mantêm "muito distantes", após um jantar de três horas com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Tomámos um conhecimento claro das posições de cada um. Mantêm-se muito distantes", referia o comunicado da presidente da Comissão.