Boris Johnson regressa ao Reino Unido adensando rumores de uma candidatura

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson regressou este sábado a Londres, depois de um período de férias, engrossando os rumores de uma eventual candidatura a primeiro-ministro, após a renúncia de ​​​​​​​Liz Truss.

Até ao momento, surgiram três nomes na campanha relâmpago do Partido Conservador, que decidirá, na próxima semana, o novo chefe de Governo do país: a líder da Câmara dos Comuns britânica, Penny Mordaunt, que anunciou a candidatura na sexta-feira; Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças que perdeu a disputa para Truss em setembro, e Boris Johnson, que renunciou em julho após uma série de escândalos.

O novo primeiro-ministro terá de lidar com um Partido Conservador abalado por divisões, com a oposição trabalhista em grande vantagem nas pesquisas de intenção de voto e com uma grave crise económica, que inclui uma inflação recorde em quatro décadas.

A disputa entre Johnson e Rishi Sunak domina a imprensa britânica deste sábado. "Johnson e Sunak lideram a corrida enquanto se evapora a esperança de unidade", pode ler-se na manchete do jornal "The Independent". "As tribos conservadoras partem para a guerra", destaca o "The Guardian".

A Sky News exibiu, hoje, em direto, a aterragem no aeroporto de Gatwick do avião onde estaria Johnson. De referir que, ontem à noite, um aliado de Boris no Parlamento, James Duddridge, garantiu que o ex-primeiro-ministro entraria na corrida.

No entanto, Johnson, que deixou o Parlamento a 20 de julho com a frase "Hasta la vista, baby!", ainda não anunciou oficialmente a candidatura.

Liz Truss renunciou na quinta-feira, após 45 dias no cargo.