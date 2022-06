Boris Johnson "resiste" a moção de censura

JN Hoje às 21:04, atualizado às 21:29 Facebook

Boris Johnson, primeiro-ministro de Inglaterra, venceu a moção de censura interna no Partido Conservador com 211 votos de apoio e, por isso, vai manter-se no cargo.

Numa votação secreta realizada esta segunda-feira no edifício do Parlamento em Londres, 211 deputados (59%) dos conservadores responderam sim à questão: "Ainda tem confiança em Boris Johnson como líder?", enquanto 148 (41%) responderam que não.

Johnson precisava de 180 votos para ganhar a moção de censura.

Boris Johnson foi sujeito, esta segunda-feira à tarde, a uma moção de censura no Partido Conservador, após dezenas de deputados terem manifestado descontentamento com o primeiro-ministro britânico. Na origem das críticas estão as recentes revelações sobre as festas em Downing Street realizadas durante a pandemia covid-19.

Durante a tarde, Boris tinha referido que a moção de censura seria uma "oportunidade" para "pôr um ponto final" nas críticas internas e "seguir em frente".

A votação teve lugar na Câmara dos Comuns entre as 18 horas e 20 horas.

As regras ditam que, se uma moção de censura fracassar, o líder do Partido fica imune a nova tentativa durante um ano.