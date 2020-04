Boris Johnson revela nome de utilizadores dos ministros ao publicar foto de reunião

JN Hoje às 17:37 Facebook

O primeiro-ministro britânico partilhou uma fotografia no Twitter de uma reunião realizada por videoconferência com os membros do seu Governo que está a levantar preocupações de segurança.

Boris Johnson, que está isolado por ter testado positivo para o novo coronavírus, partilhou esta terça-feira uma fotografia de uma reunião, feita através da plataforma de videoconferência Zoom, com os membros do seu Governo.

Ao fazê-lo, divulgou na imagem os nomes de utilizador dos ministros britânicos e a referência que indica a reunião em causa.

Um dos porta-vozes do primeiro-ministro desvalorizou a questão e em comunicado referiu à estação norte-americana CNN que "nas atuais circunstâncias sem precedentes, a necessidade de canais efetivos de comunicação é vital", acrescentando que o centro britânico de cibersegurança não expressou qualquer preocupação pelo uso da plataforma Zoom "em reuniões deste tipo".

O líder do Partido Conservador tinha publicado a mensagem para pedir aos britânicos para ficarem em casa e ajudarem a "proteger o NHS (Serviço Nacional de Saúde) e salvar vidas".