O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, saiu dos cuidados intensivos no hospital em Londres onde estava desde a noite de segunda-feira.

"O primeiro-ministro foi transferido esta noite dos cuidados intensivos para a enfermaria, onde vai ter um acompanhamento cuidadoso durante a fase inicial da sua recuperação. Ele está extremamente animado", disse um porta-voz do Governo.

O primeiro-ministro britânico está desde segunda-feira à noite nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, depois de ter sido internado no domingo "por precaução" para fazer testes por continuar com "sintomas persistentes ao fim de 10 dias".

Numa atualização sobre o estado de saúde, o gabinete do primeiro-ministro tinha dito que ele continuava "a melhorar" e horas mais tarde o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, designado para o substituir à frente do Governo, adiantou que Johnson estava a "dar passos positivos".

Na atualização dos dados feita esta quinta-feira, o ministério da Saúde britânico indicou que foram registadas mais 881 mortes nas últimas 24 horas de pessoas infetadas, elevando para 7.978 o total de óbitos no Reino Unido durante a pandemia Covid-19, enquanto que o número de casos positivos subiu para 65.077