Boris Johnson pede eleições gerais a 12 de dezembro

O primeiro-ministro britânico vai apresentar, na próxima segunda-feira, uma moção para que o Parlamento aprove a realização de eleições gerais.

Boris Johnson quer que o Reino Unido vá a votos antes do Natal, a 12 de dezembro. "Este prazo [do Brexit] pode durar por muito tempo", disse esta quinta-feira à tarde.

O primeiro-ministro acredita que a União Europeia vai concordar com a extensão do prazo de saída do Reino Unido, embora considere que o constante adiamento do Brexit não é a melhor decisão para o país.

Ainda assim, Johnson compreende que a legislação para o acordo do Brexit necessite de mais tempo para ser debatida. Mas isso só poderá acontecer se o Parlamento concordar com a realização de eleições antecipadas a 12 de dezembro.

O primeiro-ministro escreveu uma carta ao Partido Trabalhista, liderado por Jeremy Corbyn, onde elencou as suas propostas para as eleições gerais, pedindo o seu apoio. "Estou extremamente cético de que este hábito [adiamento do Brexit] possa mudar, muitos vão duvidar de que este Parlamento consiga fazer mais alguma coisa do que perder tempo", escreveu no documento dirigido ao partido da oposição.

Esta terça-feira, o Parlamento inglês aprovou a proposta de lei para o acordo do Brexit, mas chumbou o calendário proposto por Boris Johnson para legislar o acordo. A saída do Reino Unido da União Europeia está assim mergulhada num novo impasse político, que motivou este pedido de eleições antecipadas por Boris Johnson.