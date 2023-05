Boris Johnson vai ser pai pela oitava vez

Daniela Tender Hoje às 19:27 Facebook

Carrie Johnson, mulher do ex-primeiro-ministro britânico, anunciou a gravidez nas redes sociais. O casal aguarda o terceiro filho em comum, já com data prevista.

"Nestes últimos oito meses senti-me muito exausta, mas mal podemos esperar para conhecer este pequeno", escreveu Carrie Johnson no Instagram.

Carrie realça ainda que o filho mais velho, Wilf, "está muito animado", com a chegada de um novo membro à família. Já a filha mais nova, Romy, ainda não sabe.

A gravidez de Carrie Johnson coincide com um período agitado para Boris, que ainda aguarda o resultado de um relatório sobre o caso Partygate, escândalo político relativo a festas e reuniões realizadas por funcionários do seu Governo durante a pandemia. No entanto, o amor pela paternidade não é um problema para Boris. Em 2021, o ex-primeiro-ministro afirmou, em declarações à Sky News, que ser pai "dá muito trabalho" mas que não trocaria esse papel por nada.