Boris Johnson vence eleições e promete "Brexit" a 31 de janeiro

Hoje às 08:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu, esta sexta-feira, que o "Brexit" vai para a frente a 31 de janeiro, após a vitória esmagadora nas eleições legislativas de quinta-feira.

"Vou pôr fim a este absurdo e vamos consegui-lo até 31 de janeiro", assegurou Johnson aos apoiantes, após o Partido Conservador ter garantido a maioria absoluta.

Com 648 dos 650 dos assentos atribuídos, o Partido Conservador garantiu já 363, contra 203 do Partido Trabalhista, que perdeu 59, e 48 do Partido Nacionalista Escocês (SNP).

"É agora uma decisão irrefutável, indiscutível e irresistível do povo britânico", que "põe fim à miserável ameaça de outro referendo", declarou esta sexta-feira de manhã.

"Vamos fazer o Brexit, mas primeiro vamos fazer o pequeno-almoço", disse Boris Johnson, num discurso para centenas de apoiantes, às primeiras horas desta manhã. "É um novo amanhecer", acrescentou.

Cerca de 46 milhões de britânicos votaram na quinta-feira nas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, as terceiras em menos de cinco anos, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia (UE).

A votos estiveram os 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, aos quais concorreram 3322 candidatos.

Acompanhe aqui a cobertura ao minuto das eleições no Reino Unido