Bósnia e Herzegovina: stress de guerra e pavores antigos

Separatistas da Republika Srpska ressuscitam os fantasmas de uma história sangrenta e mal resolvida.

Bósnia: Queremos nadar! Croácia: Não! O "meme" parodia o retalho territorial da Bósnia e Herzegovina e séculos de violências, de agressões e de retaliações, pelas mesmas dissidências insanáveis que causaram 102 mil mortos e milhões de refugiados durante a Guerra dos Balcãs e que, por estes tempos, agitam os espantalhos dessa primeira metade da década de 1990. A comunidade internacional alarma-se e a federação multiétnica dirigida desde Sarajevo debate-se nas aspirações separatistas da comunidade sérvia, cristã ortodoxa, e nos e incuráveis antagonismos étnicos e religiosos, com croatas, católicos, e bósnios, muçulmanos. Em outubro há eleições.

Eis um labirinto balcânico, que até tem marca portuguesa: a Republika Srpska, a República Sérvia da Bósnia e Herzegovina - não confundir com a República da Sérvia, embora esta, com capital em Belgrado, lhe alimente a cobiça separatista ou de integração na pátria - agrupa a comunidade sérvia refugiada dos massacres da Krajina e da Guerra dos Balcãs (1991-1995) e alojada na federação dirigida por Sarajevo; com capital em Banja Luka, a "Srpska" é uma região autónoma, soberana, com Governo e parlamento próprios, e cunha moeda e tudo, o marco convertível. Também têm eleições marcadas para 2 de outubro.