Braços de aluna desaparecida encontrados em mochila de professor

A polícia de São Petersburgo, na Rússia, deteve um reputado professor, suspeito de ter assassinado uma antiga aluna. O homem foi detido nas proximidades de um rio com uma mochila onde tinha os braços da ex-aluna.

O homem, identificado pelos meios locais como sendo Oleg Sokolov, estava alcoolizado tendo caído ao rio quando tentava depositar os restos mortais da antiga aluna na água, no passado sábado.

As autoridades deslocaram-se depois para a casa o professor, onde encontraram o corpo de Anastasia Yeshchenko, de 24 anos, com quem tinha partilhado a autoria de diversos trabalhos académicos.

"Um homem de 63 anos foi resgatado do Rio Moika", pode ler-se num comunicado a que o jornal "The Guardian" teve acesso. No mesmo comunicado, as autoridades explicam que no interior da mochila encontraram os braços de uma mulher.

O suspeito é um reputado especialista em história, destacando-se por imensas obras relacionadas com Napoleão Bonaparte e por já ter trabalho como consultor histórico de importantes filmes. Foi mesmo destacado com a Ordem Nacional da Legião de Honra, de França, em 2003.

Oleg integrava também o Instituto de Ciências Sociais, Economia e Política da França. Porém, no sábado, pouco depois das primeiras informações sobre o seu alegado envolvimento no crime, a sociedade disse que o investigador se tinha retirado.

Homem confessa autoria do crime

Entretanto, de acordo com a AFP, foi o próprio advogado do suspeito, Alexander Pochuyev, que referiu que Oleg confessou às autoridades a autoria do crime.

À polícia, o principal suspeito, e agora autor confesso, disse que matou a "namorada durante uma discussão e que depois lhe cortou a cabeça, os braços e as pernas". O homem pretendia livrar-se dos restos mortais da vítima antes de suicidar, vestido como Napoleão.