Brasil: A violação e a gravidez infantil "normalizaram-se"

Só no município de São Paulo, 84 crianças deram à luz em três meses. As contas que sobressaem do caso da menina de dez anos que abortou.

Mesmo que fossem os números de um país, seriam chocantes. Mas não. São de um município só. São Paulo. E de um trimestre apenas. Vieram à tona à conta da história de uma menina de dez anos do estado de Espírito Santo, que teve que viajar 1650 quilómetros até Recife para abortar da gravidez infligida pelo tio que a violava havia anos e que viu os seus dados espalhados na Internet por movimentos antiaborto e de extrema-direita liderados por uma ex-feminista que se descobriu apaixonada pela religião e pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Como ela - ou quase, já lá vamos -, o município de São Paulo contou 84 em três meses.

Oitenta e quatro meninas dos dez aos 14 anos que só não são como ela porque deram à luz, apesar de a interrupção da gravidez ser legal em caso de violação e de risco para a mãe ou o feto - três condições inerentes à gravidez adolescente. As contas são dos últimos três meses e foram feitas pelo jornal "Folha de S. Paulo", citando a Secretaria Municipal da Saúde. Que relata histórias de uma normalização que permite perceber por que há quem se desloque para a porta de um hospital para chamar "assassina" a uma criança que tem a vida em risco (apresentava dores abdominais e diabetes potencialmente fatais).

Histórias chocantes

O tio da menina - que viu o hospital local recusar-lhe o procedimento - foi preso, mas é caso raro. E seguem as histórias. Uma aluna violada engravidada aos dez anos pelo cunhado, outra pelo padrasto, ambas na mesma escola, outra ainda, grávida aos 11 anos sobre a qual havia um registo de ocorrência nos serviços de saúde: a mãe levara-a à Unidade Básica de Saúde, onde lhe foi perguntado se podia ter havido violação - a mãe negou.

O caso seguiu os trâmites legais e a criança acabou a contar à Polícia que o namorado da irmã a levou a uma festa na casa dele, amarrou-a e violou-a enquanto a irmã deixava o lar livre para que o rapaz perpetrasse o crime, antes de defendê-lo perante os agentes e atirar as culpas ao padrasto. Conta o jornal que a pandemia travou o processo e a denúncia não avançou.

"A família organizou "chá de bebé"", contou uma especialista do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação, encarregada de acompanhar o caso. "A criança está numa casa onde normalizaram o facto de ela ter sido violada", lamenta Márcia Bonifácio à "Folha".

Drama estatístico

As estatísticas nacionais do Brasil são trágicas e os especialistas atribuem-nas às falhas no sistema de reporte e proteção. Por hora são violadas quatro meninas até aos 13 anos, por ano, somam-se 26 mil adolescentes grávidas, mais 30% do que a média mundial, por dia, abortam seis meninas dos dez aos 14 anos, o país é dos piores do mundo no que toca ao abuso sexual de menores e inclui no atual Governo ministros que repudiam a educação sexual nas escolas - como Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma das histórias contadas pela "Folha" é a de uma menina que percebeu que estava a ser violada quando na escola aprendeu que aquilo que faziam com ela era sexo.

O caso da criança de Espírito Santo gerou um debate em que se ouviram, entre outras coisas, um padre a alegar que ela "tava gostando" e ameaças. A menina teve que ser integrada num programa de proteção de testemunhas. Porque a militante Sara Winter espalhou o nome e a morada da menina nas redes e convocou protestos para o Recife. Um radical pegou nisso e foi ter com a avó, tentar convencê-la a deixar a neta dar à luz. Agora, a menina mudou de nome. De casa. De estado.

