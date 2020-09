Brasil com mais 335 mortes e 14318 casos diários

JN/Agências Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Brasil regista 141741 óbitos e 4.732.309 milhões de infeções provocados pela pandemia de covid-19, segundo balanço atualizado pelo Ministério da Saúde do país.

A tutela destacou que o maior país da América Latina somou 335 mortes e 14.318 casos do novo coronavírus em 24 horas.

O Governo brasileiro também anunciou que 4.060.088 pessoas já recuperaram da doença e outras 530.480 permanecem em acompanhamento.

Por outro lado, um consórcio formado pela imprensa brasileira, que colabora na recolha de informações junto das secretarias estaduais de Saúde, indicou que o país verificou 335 óbitos e 13.800 infetados nas últimas 24 horas.

No total, o consórcio constituído pelos principais media do Brasil revelou que o país contabiliza 4.731.915 casos e 141.776 vítimas mortais, desde o início da pandemia, registada no país em 26 de fevereiro.

Os estados de São Paulo (35.108), Rio de Janeiro (18.278), Ceará (8.919) e Pernambuco (8.174) têm o maior número de óbitos registados na pandemia no Brasil.

Considerando o número de casos, São Paulo (972.237), Bahia (306.036), Minas Gerais (288.619) e Rio de Janeiro (261.860) são, respetivamente, os que somam mais infeções até agora.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.