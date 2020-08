Brasil com mais 494 mortes e 23.421 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 02:03 Facebook

O Brasil registou mais 494 mortes e 23.421 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 114.744 óbitos e 3.605.783 casos confirmados desde que a pandemia chegou ao país em fevereiro, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

A tutela também destacou que 2.739.035 pessoas infetadas já estão recuperadas e 752.004 doentes continuam sob acompanhamento médico.

Segundo um consórcio formado pelos principais media brasileiros, que decidiu colaborar na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, o país registou 495 mortes e 23.028 novos infetados nas últimas 24 horas.

No total, o consórcio indicou que o país contabiliza 3.605.726 casos e 114.772 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O estado brasileiro mais afetado pela doença, São Paulo, na região sudeste do Brasil e o mais populoso do país com 46 milhões de habitantes, registou um total de 28.467 óbitos e 754.129 casos confirmados de covid-19.

Em número de casos, o estado da Bahia, no nordeste, é o segundo mais atingido, com 236.050 infeções, seguido pelo Rio de Janeiro (210.948) na região sudeste.

Em número de mortos, o Rio de Janeiro continua a ser o segundo estado brasileiro mais afetado, com 15.292 óbitos, seguido pelo Ceará (8.289), estado localizado na região nordeste do país.

O Brasil é o segundo país mais atingido pelo novo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que contabilizam 176.371 mortos e mais de 5,6 milhões de casos diagnosticados.

Embora o país não registe uma queda significativa de infeções e óbitos, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu hoje novamente, num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, a reabertura do comércio e o regresso às atividades produtivas.

Bolsonaro também citou o pagamento de cinco parcelas de uma ajuda financeira de 600 reais (94,50 euros) para trabalhadores que perderam o emprego entre as medidas tomadas para combater os efeitos da crise económica gerada pela pandemia.