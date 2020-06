Brasil confirma 525 mortes e 18.912 casos de covid-19 no domingo

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

O Governo brasileiro confirmou esta segunda-feira à tarde o registo de 525 mortes e 18.912 casos do novo coronavírus no país no domingo, depois de divulgar informações divergentes sobre o avanço da pandemia.

O Ministério da Saúde brasileiro explicou que corrigiu duplicações e atualizou dados divulgados anteriormente à comunicação social sobre casos e óbitos provocados pela covid-19 na noite de domingo, no portal oficial que o Governo brasileiro mantém na Internet com informações sobre a doença.

"Em especial, podem ser citadas a situação de Roraima, em que haviam sido publicados 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 após atualização", disse o órgão.

"Assim, o último boletim de 24h deve ser considerado 18.912 casos e 525 óbitos novos. O total de casos no país é de 691.758 e de óbitos 36.455 ao longo da pandemia. O número de recuperados soma 283.952 pacientes e outros 371.351 estão em acompanhamento médico", acrescentou.

Numa lista enviada aos jornalistas, o Ministério da Saúde brasileiro havia informado que o país registou um total de 37.312 mortes provocadas pela covid-19, dado que indicava um acréscimo de 1.382 óbitos nas últimas 24 horas até domingo à noite.

No que se refere aos infetados, a lista divulgada à comunicação social informava um total de 685.427 casos confirmados da doença, dado que significou uma subida de 12.581 novos registos.

Ambas as informações estavam incorretas e foram atualizadas apenas no 'site' do Governo brasileiro, sem mais explicações.

Recentemente, o Brasil confirmou mudanças na divulgação dos dados consolidados sobre casos e mortes provocadas pela pandemia e passou a relatar apenas o número de casos e de óbitos registados nas últimas 24 horas.

Além da suspensão da divulgação de parte dos dados consolidados, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, também confirmou que o Governo informará os números após as 22 horas, horário local, muito depois dos horários em que os números eram divulgados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.