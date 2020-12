Brasil confirma primeiro caso de reinfeção pelo coronavírus no país

JN/Agências Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo brasileiro confirmou esta quinta-feira o primeiro caso de reinfeção pelo coronavírus que causa a doença covid-19 cientificamente diagnosticado no país.

Uma brasileira de 37 anos, que mora em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, e trabalha na área da saúde, infetou-se duas vezes.

Em comunicado, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil informou que recebeu, no último dia 9, um relatório do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fundação Oswaldo (Fiocruz) contendo os resultados laboratoriais de duas amostras clínicas de um caso suspeito de reinfecção pelo novo coronavírus.

Conforme critérios estabelecidos numa nota técnica, o Governo brasileiro frisou que "esses resultados laboratoriais permitem confirmar o primeiro caso de reinfecção no Brasil".

A paciente teve a doença detetada em junho, curou-se, e teve resultado positivo novamente em outubro, 116 dias depois do primeiro diagnóstico.

As duas amostras foram enviadas para o laboratório, onde houve a confirmação dos resultados via metodologia de RT-PCR em tempo real.

No intervalo entre as duas amostras, as autoridades brasileiras informaram que foi realizada uma coleta da sorologia na paciente em 8 de setembro de 2020, que apresentou resultado não detetável pela metodologia RT-PCR em tempo real, realizado no Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

"As análises realizadas permitem confirmar a reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, após sequenciamento do genoma completo viral que identificou duas linhagens distintas", apontou o Ministério da Saúde.

O Governo brasileiro também alertou que o caso reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras, higienização constante das mãos e o uso de álcool em gel.

Por fim, as autoridades brasileiras afirmaram que estão a procurar "o mais rápido possível a vacina confiável, segura e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que todos os brasileiros que desejarem possam ser imunizados".

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 6,7 milhões de casos e 178.995 óbitos), depois dos Estados Unidos.