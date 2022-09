Brasil: "Corrida eleitoral longe de estar decidida"

A menos de um mês das eleições no Brasil, o politólogo Miguel Borba Sá alerta que as sondagens são incertas e que os resultados de 2 de outubro podem surpreender.

Naquelas que são descritas por Miguel Borba de Sá, professor da Universidade de Coimbra, como as eleições "mais atípicas do Brasil", a perceção do que será o futuro do país nos próximos quatro anos permanece uma incógnita. No dia em que se assinalam os 200 anos da independência do Brasil, as clivagens são evidentes, e apesar de a mais recente sondagem da Datafolha, publicada a 2 de setembro, indicar que o ex-presidente Lula da Silva reúne 45% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro arrecada apenas 32% - o que, a acontecer, empurraria os candidatos para uma segunda volta -, o investigador alerta que "as sondagens nem sempre estão certas".

Embora o candidato do Partido dos Trabalhadores se tenha vindo a destacar em detrimento do atual presidente, Borba de Sá ressalva que nada está definido e explica que "as sondagens não são capazes de captar todo o eleitorado de Bolsonaro, pois há sempre uma margem de cerca de 4% de eleitores que não admite que vota no candidato, por vergonha".