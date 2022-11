Brasil: E depois da festa apocalíptica, choveu e tudo voltou ao normal

José Miguel Gaspar, em São Paulo Hoje às 08:56 Facebook

S. Paulo acorda cinzenta, com chuva e temperatura a despencar. Depois da farra o sinal é evidente: o país só vai para a frente se toda a gente trabalhar.

O casal vem de mãos dadas, avança na multidão - não andam, flutuam, parecem sobrenadar -, caras suadas cansadas, mas os dois a radiar. Sentam-se, afrouxam as trelas, sentam os cães. São dois beagles de olhos brancos, iguais como os espelhos, cor de leite com pouco café. Eles não: John é mulato, 30 anos, t-shirt laranja-mecânica, cabelo com cachos arbóreos, um bigode-ferradura, parece o Ruud Gullit campeão europeu de 88; Davi, 41, financeiro (John é cabeleireiro), é alto, branco, muito fino, espadal. Nem importa a pergunta: "O que é que você acha, querido? Estamos tão felizes! Como não podíamos estar?! Corremos com Bolsonaro, fascista, ignorantão! Agora o Brasil pode avançar em liberdade e paz".