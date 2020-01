Brasil investiga suspeita de caso de coronavírus

Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois de as autoridades sanitárias dos Estados Unidos terem confirmado a existência de um caso de coronavírus no país, o misterioso vírus que nasceu na China poderá agora sido detetado no Brasil.

Segundo o portal de notícias G1, da rede "Globo", a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está a investigar a suspeita de um caso de coronavírus na região de Belo Horizonte. A afetada será uma mulher brasileira, de 35 anos, que veio de Xangai, na China, à semelhança do doente norte-americano, que também tinha estado em território chinês. Estão em andamento os exames que vão confirmar ou descartar a suspeita.

O caso foi identificado na terça-feira num serviço de urgências da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A paciente desembarcou na capital mineira a 18 de janeiro. Apresentava sintomas respiratórios compatíveis com os do misterioso vírus que já causou 17 vítimas mortais,