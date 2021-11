Brasil procura acordo com Musk para levar internet à Amazónia remota

JN/Agências Ontem às 23:41 Facebook

O Governo brasileiro está a analisar com o magnata norte-americano Elon Musk uma parceria para levar internet a áreas remotas da Amazónia, graças ao sistema de satélite Starlink, informaram, esta terça-feira, fontes oficiais.

A iniciativa foi analisada em Austin (estado norte-americano do Texas) pelo ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, e Musk, fundador da SpaceX, Tesla e do sistema Starlink, constelação de milhares de satélites de órbita baixa que permite oferecer internet de banda larga.

"O nosso objetivo é levar internet às áreas rurais e locais remotos", disse Faria num comunicado divulgado pelo Ministério das Comunicações referindo-se ao encontro, que ocorreu na segunda-feira.

Segundo o governante, o mesmo sistema permitiria ainda o uso da tecnologia para monitorizar os incêndios e a extração ilegal de madeira na Amazónia, maior floresta tropical do planeta.

"Estamos ansiosos para poder proporcionar conectividade para os menos conectados", disse Musk, por sua vez, citado no comunicado.

O sistema Starlink permite o acesso à rede através de pequenas antenas fáceis de instalar em qualquer lugar fora do alcance dos provedores regulares de internet. Nos Estados Unidos, o equipamento custa cerca de 500 dólares (441 euros) e a tarifa mensal é de 99 dólares (87 euros).

As negociações aconteceram alguns dias após o Governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro, ter colocado em leilão, em 4 e 5 de novembro, quatro bandas de radiofrequência de telefonia 5G com compromissos de investimentos na ordem de 8500 milhões de dólares (cerca de 7510 milhões de euros).