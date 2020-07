Brasil reabre fronteiras aéreas para estrangeiros

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

O Brasil reabriu as fronteiras aos estrangeiros que chegam de avião ao país na quarta-feira, de acordo com um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), uma medida que visa recuperar o setor do turismo devastado pela pandemia.

O decreto estende a proibição de entrada de estrangeiros que chegam por terra ou por mar por 30 dias, mas indica que "a chegada de estrangeiros por via aérea não será mais proibida".

Os visitantes estrangeiros que permanecerão 90 dias ou menos no país terão, no entanto, de provar que estão cobertos por seguro de saúde durante a estada no país.

O Brasil, que tem uma população de mais de 210 milhões de habitantes, fechou as fronteiras aéreas para viajantes estrangeiros em 30 de março, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao país.

Embora tenha reaberto as fronteiras, os cidadãos brasileiros que estão no país continuam proibidos de viajar para os Estados Unidos e para a União Europeia.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 2,5 milhões de casos e 90.134 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.