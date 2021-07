Brasil regista 1456 mortes e mais de 45 mil casos em 24 horas

JN/Agências Hoje às 00:29 Facebook

O Brasil registou 1456 mortes e 45.591 casos provocados pela covid-19 em 24 horas, informou na sexta-feira o Ministério da Saúde do país.

Desde que a pandemia eclodiu no final de 2019, o maior país da América Latina e um dos mais afetados pela doença no mundo, somou 540.398 vítimas mortais e mais de 19,3 milhões de casos confirmados.

A média diária óbitos no Brasil tem caído lentamente e na comparação desta sexta-feira com o mesmo dia da semana anterior passou de 1391 para 1244 mortes, dados que indicam uma queda de 10,5%.

As infeções também registaram uma queda média de 12,1% na mesma comparação semanal, passado de 47.576 casos para 41.087 casos.

O Brasil, um dos países mais atingidos pela pandemia, começa a ver os resultados da sua campanha de vacinação e, embora os níveis ainda sejam elevados, o número de mortes e novas infeções estão em queda há três semanas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o país já aplicou mais de 120 milhões de doses de vacinas. Mais de 87,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 33 milhões já completaram a vacinação.

O caminho, porém, ainda é longo para este país de 212 milhões de habitantes, onde 41% da população tem a primeira dose da vacina, mas apenas 15,7% tem o ciclo completo de imunização.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.