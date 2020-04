Brasil regista 435 mortos e recorde de 7.218 infetados em 24 horas

JN/Agências Hoje às 22:14 Facebook

O Brasil registou mais 435 mortes de pessoas infetadas pelo novo ​​​​​​​coronavírus e o recorde de 7218 novos infetados nas últimas 24 horas, informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde do país.

Desde o início da pandemia, o país sul-americano já contabilizou 5.901 óbitos e 85.380 casos confirmados de infeção pela Covid-19. Contudo, está ainda a ser averiguada a eventual relação de 1.539 óbitos com o novo coronavírus.

Segundo a tutela, a taxa de letalidade da doença no país está hoje em 6,9%.

O aumento no número de mortes no Brasil foi de 7,9%, passando de 5.466 na quarta-feira para 5.901 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 9,2%, de 78.162 para 85.380 casos confirmados.

São Paulo contabiliza 2.375 mortos e 28.698 casos de infeção, sendo o estado que concentra o maior número de casos no Brasil. Face ao dia anterior, aquela que é a unidade federativa mais rica e populosa do país teve um acréscimo de 128 vítimas mortais e 2.540 infetados.

Seguem-se o Rio de Janeiro, com 854 óbitos e 9.453 casos de infeção, o Ceará, com 482 mortos e 7.606 infetados, Pernambuco, que, até ao momento, contabilizou 565 vítimas mortais e 6.876 casos confirmados, e o Amazonas, num total de 425 mortes e 5.254 pessoas diagnosticadas com Covid-19.

No Brasil, 17 das 27 unidades federativas do país já têm mais de mil casos registados da doença: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão, Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Amapá e Alagoas.

O Ministério da Saúde informou também que o país sul-americano registou, até à tarde de hoje, a recuperação de 35.935 pacientes infetados, sendo que 43.544 doentes continuam sob acompanhamento.

Numa conferência de imprensa na tarde de hoje, a ministra brasileira da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, salientou a importância do uso de máscara para evitar a transmissão do novo coronavírus, mostrando ainda um modelo de máscara transparente destinada a cidadãos que precisem de comunicar com surdos e mudos, de forma a facilitar uma leitura labial.

A ministra enfatizou ainda a necessidade de reforçar o cuidado com idosos, pedindo uma maior atenção aos casos de violência que possam surgir num momento em que vigoram medidas de isolamento social.

Um estudo feito pelo Imperial College de Londres, uma das universidades mais conceituadas do mundo, indicou que o Brasil tem a maior taxa de contágio da Covid-19 entre os 48 países analisados.

De acordo com o estudo, em média, cada pessoa infetada no Brasil contagia cerca de três pessoas.

A par dos Estados Unidos da América, o Brasil é o país com o maior número de mortes esperadas para a próxima semana (cerca de 5.000), segundo o Imperial College de Londres.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.