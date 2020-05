Brasil regista 749 mortos e 11385 novos casos de covid-19 em 24 horas

JN/Agências Hoje às 00:05 Facebook

O Brasil registou 749 mortos e 11385 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 13149 óbitos e 188974 casos confirmados desde o início da pandemia.

Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde, que anunciou que a taxa de letalidade da doença no país está em 7% e que a incidência é de 89,9 casos por cada 100 mil habitantes.

O aumento no número de mortes no Brasil foi de 6%, passando de 12400 na terça-feira para 13149 esta quarta-feira. Já em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 6,4%, passando de 177589 para 188974 casos confirmados de infeção.

São Paulo, epicentro da doença no país sul-americano, contabiliza oficialmente 4118 mortos e 51097 infetados.

Contrariamente ao que tem sido registado desde a chegada da pandemia ao Brasil, o estado do Ceará, no nordeste do país, ultrapassou pela primeira vez o Rio de Janeiro no número de casos confirmados, tornando-se na segunda unidade federativa com mais infetados no país (19156), apenas atrás de São Paulo.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 294 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.