Brasil regista mais 909 mortes e é o segundo país com mais óbitos no Mundo

O Brasil ultrapassou esta sexta-feira o Reino Unido e tornou-se no segundo país do mundo com o maior número total de mortos pela covid-19, após ter registado mais 909 óbitos nas últimas 24 horas, informaram fontes oficiais.

Nas últimas 24 horas, além das 909 vítimas mortais, o Brasil registou ainda 25.982 novos infetados pelo novo coronavírus, totalizando agora 41.828 óbitos e 828.810 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo o Governo brasileiro.

Além de ser o segundo país do mundo com mais mortes devido ao novo coronavírus, o país sul-americano é também a segunda nação com mais casos registados, de acordo com o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, a letalidade da doença no Brasil é de 5%, estando ainda a ser investigada uma eventual ligação de 4.033 mortes com a covid-19.

A tutela avançou ainda que o Brasil soma 19,9 mortes e 394,4 casos por cada 100 mil habitantes, num país com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.

Até ao momento, o país registou a recuperação de 365.063 pacientes infetados, sendo que 421.919 doentes continuam sob acompanhamento.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos da América são o país com mais mortos (114.065) e mais casos de infeção confirmados (mais de dois milhões).

O Reino Unido regista 41.481 mortos e quase 293 mil casos de covid-19.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.