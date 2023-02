Brasil resgata 24 refugiados venezuelanos em situação de escravidão

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Autoridades brasileiras resgataram 24 refugiados venezuelanos no país, alguns com recém-nascidos de poucos dias, em condições análogas à escravidão.

O grupo de migrantes era explorado em atividades de construção de alojamentos e armazéns, em Rio do Sul, município do estado de Santa Catarina, segundo comunicado do Ministério do Trabalho.

O coordenador da operação de resgate, Joel Darcie indicou que os venezuelanos trabalhavam em condições degradantes e "na mais absoluta informalidade".

"Instalaram-nos em quartos improvisados, sem camas nem casas de banho. Viveram num local improvisado durante uma semana, enquanto trabalhavam na construção", descreveu Darcie.

O representante do Governo brasileiro contou que num desses quartos encontraram "dois bebés de 4 dias, filhos gémeos de uma das trabalhadoras".

Os venezuelanos residiam nas cidades de Chapecó e Itapiranga e souberam da oferta de emprego a partir de uma publicação numa rede social, "dirigida exclusivamente" para cidadãos daquela nacionalidade.

A oferta incluía um salário mensal de até três mil reais (cerca de 535 euros) para refugiados venezuelanos no Brasil, além de hospedagem e alimentação fornecidas pela empresa.

As autoridades brasileiras transferiram os trabalhadores para hotéis da região e obrigaram a empresa a pagar os seus direitos de trabalho, que chegaram a um valor de 240 mil reais (42,9 mil euros).

Segundo dados oficiais, no ano passado o Brasil resgatou 2575 trabalhadores em condições análogas à escravidão.