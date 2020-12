Brasil ultrapassa os 179 mil óbitos

JN/Agências Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Saúde brasileiro reportou 770 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, levando o país a totalizar 179.765 óbitos desde o início da pandemia.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil somou ainda 53.347 novos casos de infeção, num total de 6.781.799 pessoas diagnosticadas.

Quinta-feira foi o terceiro dia consecutivo em que o país sul-americano ultrapassa as 50 mil infeções diárias, momento em que a taxa de incidência da covid-19 no Brasil está em 85,5 mortes e 3.227 casos por cada 100 mil habitantes.

São Paulo, o Estado mais rico e populoso do Brasil, mantém-se como o foco da pandemia no país, concentrando 1.316.371 casos positivos, sendo seguido por Minas Gerais (453.364), Bahia (436.662) e Rio de Janeiro (381.644).

Já as unidades federativas com mais mortes são São Paulo, (43.661), Rio de Janeiro (23.546), Minas Gerais (10.499) e Ceará (9.768).

No total, 5.931.777 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus em território brasileiro, sendo que 670.257 infetados permanecem sob acompanhamento médico.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que a pandemia de covid-19 no país está a terminar, embora o país registe um aumento de casos e de mortes provocadas pela doença nas últimas semanas.

A declaração foi feita num momento em que 22 das 27 unidades da federação brasileira enfrentam uma subida nas mortes por covid-19 e infeções provocadas pelo novo coronavírus.

Na quarta-feira, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu ao Governo brasileiro que dê o exemplo à população no combate à pandemia.

"Espero que as lideranças do Brasil sirvam de exemplo para o povo (...) Em qualquer país do mundo onde as lideranças negam a existência da covid-19, o efeito tem sido devastador. Isso já aconteceu em muitos países, não apenas no Brasil", disse Bachelet.

Além disso, o Brasil, que era uma referência global em vacinação em massa graças a programas bem-sucedidos de imunização gratuita realizados pelo Sistema Único de Saúde nas últimas décadas, ainda não tem um plano de vacinação contra a covid-19.

O aumento dos casos de infeção no Brasil tem-se refletido na taxa de ocupação de camas em hospitais, quer públicos, quer privados.

A taxa de ocupação na rede privada da cidade do Rio de Janeiro, uma das mais afetadas no país, está em 98%, de acordo com o diretor da Associação de Hospitais Privados do Estado homónimo, Graccho Alvim, citado pelo jornal O Globo.