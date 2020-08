Brasil totaliza 114.250 mortos e mais de 3,5 milhões de infetados

JN/Agências Hoje às 00:31 Facebook

Desde que a pandemia de covid-19 chegou ao Brasil em fevereiro passado, o país registou 114.250 mortos e 3.582.362 milhões de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, o maior país da América do Sul somou 892 óbitos e 50.032 infeções provocadas pela doença.

O Executivo adiantou que 2.709.638 pessoas já são consideradas recuperadas e outras 758.474 estão sob acompanhamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal anunciou que o país confirmou 823 mortes devido ao novo coronavírus, contabilizando agora um total de 114.277 óbitos.

O mesmo consórcio acrescentou que o país somou 46.210 casos da doença nas últimas 24 horas, atingindo um total de 3.582.698 infeções.

O estado brasileiro mais afetado pela doença, São Paulo, na região sudeste do Brasil e o mais populoso do país com 46 milhões de habitantes, registou um total de 28.392 óbitos e 749.244 casos confirmados de covid-19.

Em número de casos, o estado da Bahia, no nordeste, é o segundo mais atingido, com 234.204 infeções, seguido pelo Rio de Janeiro (210.464) na região sudeste.

Já em número de mortos, o Rio de Janeiro continua a ser o segundo Estado brasileiro mais afetado, com 15.267 óbitos, seguido pelo Ceará (8.286), estado localizado na região nordeste do país.

O Brasil é o segundo país mais atingido pelo novo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que contabilizam 175.245 mortos e mais de 5,6 milhões de casos diagnosticados.