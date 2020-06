Brasil volta a ultrapassar os mil mortos diários e tem 32.091 novos infetados

JN/Agências Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Brasil voltou esta terça-feira a ultrapassar a barreira dos mil mortos diários pela ​​​​​​​covid-19, tendo registado 1272 óbitos e 32.091 infetados nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo executivo brasileiro.

No total, o país sul-americano totaliza 38.406 vítimas mortais e 739.503 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro.

De acordo com a tutela da Saúde, a letalidade da covid-19 no país está hoje em 5,2%, sendo que o Brasil registou até ao momento a recuperação de 311.064 pacientes infetados.

Após vários dias a omitir os dados acumulados desde o início da pandemia, o Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, voltou hoje a divulgar os números acumulados e os índices proporcionais dos contágios e mortes em decorrência do novo coronavírus.

Nos últimos dias, o Ministério da Saúde apenas divulgou os óbitos e infetados confirmados nas 24 horas anteriores, situação que causou protestos em diferentes setores, que acusaram o Governo brasileiro de dificultar o acesso à informação.

Face a divulgação parcial dos números, O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil chegou a determinar na segunda-feira que o Ministério da Saúde retomasse a divulgação dos dados acumulados da pandemia de covid-19 no prazo de 48 horas, contrariando a decisão do Governo.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 408 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo .coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.