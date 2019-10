Brasileiro procurado por tráfico de cocaína detido em Madrid

Hoje às 17:29 Facebook

A polícia espanhola deteve esta quarta-feira na feira internacional de frutas, legumes e flores, que está a decorrer em Madrid, um cidadão brasileiro procurado pelas autoridades daquele país sul-americano por um alegado crime de tráfico de drogas.

Segundo revelaram à agência Efe fontes da investigação, trata-se de Eduardo Oliveira Cardoso, de 43 anos, que se encontrava na capital espanhola para participar na feira de produtos alimentares.

O cidadão brasileiro era alvo de um mandado de busca e detenção para futura extradição, depois de a Polícia Federal brasileira ter desmantelado, em agosto, uma organização de narcotraficantes acusada de ter enviado pelo menos seis toneladas de cocaína para a Europa, escondida em navios cargueiros que estavam ancorados em três portos do Brasil.

Na altura foram detidas 12 pessoas e contra outras tantas foram emitidos mandados de detenção, entre os quais o de Eduardo Oliveira Cardoso.

Vários meios de comunicação social brasileiros avançaram que o detido se encontrava em Espanha desde o verão, a trabalhar numa empresa de alimentação, com sede em Madrid e no Brasil, e um stand na feira internacional de frutas, legumes e flores que está aberta de terça a quinta-feira desta semana, revelou a Efe.

A organização de tráfico de drogas desmantelada ocultava a cocaína no meio de mercadorias que saíam do Brasil de forma legal, principalmente produtos alimentares, sem que os responsáveis pelas exportações tivessem conhecimento, e com a cumplicidade de funcionários portuários corruptos.

As investigações sobre esta rede começaram no Brasil em fevereiro deste ano, quando as autoridades belgas apreenderam uma carga de 1,7 toneladas de cocaína num navio no porto de Antuérpia (Bélgica).