Brasília em alerta com segurança de Lula da Silva

Tentativa de atentado terrorista por bolsonaristas faz com que polícia reforce escoltas para o dia da posse. Presidente eleito continua a negociar últimos 16 nomes para ministérios

As autoridades brasileiras preparam-se para a cerimónia de posse de Lula da Silva, que ocorre em Brasília a 1 de janeiro. Temores de atentados terroristas e de confusão causada pelos apoiantes do presidente Jair Bolsonaro fizeram o Governo brasileiro e a equipa de transição anunciarem medidas de segurança. Entretanto, Lula continua a negociar os últimos 16 nomes para tutelas do Executivo.

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública do Governo de Jair Bolsonaro publicou esta quarta-feira um decreto em que autoriza o uso da Força Nacional de Segurança Pública na operação que cuidará da posse de Lula. Em apoio à Polícia Rodoviária Federal, as equipas vão atuar até 2 de janeiro, realizando escoltas episódicas e planeadas.