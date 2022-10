"Bravo" povo ucraniano distinguido com o Prémio Sakharov

JN Hoje às 15:43 Facebook

A União Europeia distinguiu o "bravo" povo ucraniano com o Prémio Sakharov de direitos humanos. O anúncio foi feito esta quarta-feira no Parlamento Europeu (PE).

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o povo e as organizações civis ucranianas estavam nomeados para a edição de 2022 do galardão, do Parlamento Europeu, pela contribuição extraordinária para proteger a liberdade de consciência.

Trata-se da mais alta homenagem prestada pela União Europeia ao trabalho em matéria de direitos humanos.

"Este prémio é para os ucranianos que lutam no terreno. Para os que foram forçados a fugir. Para os que perderam família e amigos. Para todos aqueles que se levantam e lutam por aquilo que acreditam. Sei que o bravo povo ucraniano não vai desistir e nós também não", afirmou a presidente do PE, Roberta Metsola.

Também indicados ao galardão, cujo vencedor foi anunciado esta quarta-feira, estavam: o fundador do Wikileaks, Julian Assange; a jornalista morta durante uma operação israelita na Cisjordânia ocupada, Shireen Abu Akleh; a Comissão da Verdade colombiana; e a líder indígena e ativista brasileira Sonia Guajajara.

Desde 1988, o Parlamento Europeu atribui o Prémio Sakharov, um galardão em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e com um valor de 50 mil euros.