Breves momentos de pânico no aeroporto de Atlanta após "tiros acidentais"

"Tiros acidentais" desencadearam breves momentos de pânico, no sábado, no aeroporto americano de Atlanta, mas a direção garantiu não existir atirador, nem "qualquer perigo".

"Pelas 13.30 de hoje [sábado, 18.30 em Lisboa], uma arma foi disparada acidentalmente na zona dos controlos de segurança do ATL [aeroporto de Atlanta]", anunciou no Twitter o aeroporto da cidade no sudeste dos Estados Unidos.

"Não há atirador no aeroporto", acrescentou a mesma fonte, indicando que a polícia estava no local.

Numa segunda mensagem, difundida um pouco mais tarde, também no Twitter, o aeroporto insistiu não existir "qualquer perigo para passageiros ou funcionários", estando já a decorrer um inquérito.

De acordo com um porta-voz do aeroporto, o incidente ocorreu depois de ter sido encontrada uma arma num saco, num dos postos de controlo de segurança.

"Quanto o agente ou o passageiro tentaram agarrar na arma, ela disparou acidentalmente", disse o diretor de comunicação do aeroporto, Andrew Gobeil, à cadeia de televisão CNN.

Com o disparo, o homem que transportava a arma fugiu, acrescentou, tendo precisado que as autoridades conheciam a identidade do indivíduo.

Várias estações de televisão norte-americanas transmitiram imagens de cenas caóticas filmadas por passageiros e nas quais se podem ouvir vozes em pânico e ver passageiros a tentarem esconder-se, mas a situação pareceu ser rapidamente controlada.

Os aeroportos norte-americanos registam habitualmente um elevado número de passageiros no fim de semana que antecede a feriado de Ação de Graças (Thanksgiving), um dos mais populares no país.

No estado da Geórgia, que tem Atlanta como capital, uma lei de 2014 permite o porte de armas autorizadas em zonas públicas de aeroportos, bares, escolas e igrejas, mas é ilegal, de acordo com a diploma federal, levar armas para uma zona de controlo de segurança.