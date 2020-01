Brexit duplica pedidos de residência de britânicos

Delfim Machado Hoje às 13:51 Facebook

Reino Unido está no top 3 das nacionalidades estrangeiras em Portugal, com 34 mil residentes. Uns fogem da incerteza política e outros, que já cá estavam, passaram a declarar morada.

Nunca houve tantos pedidos de autorização de residência em Portugal provenientes de cidadãos britânicos como em 2019. No ano passado, 8349 cidadãos naturais do Reino Unido (RU) declararam morada em território português, o que coloca a nacionalidade britânica como a segunda que mais cresceu, logo a seguir ao Brasil, líder destacado com quase 50 mil novos residentes.

Segundo dados provisórios, não consolidados, revelados ao JN pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os britânicos com residência declarada em Portugal são agora 34 340. São a terceira maior comunidade, depois dos nascidos no Brasil e em Cabo Verde.