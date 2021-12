Brexit: Londres ainda tem um longo caminho a percorrer

Ana Isabel Moura Hoje às 10:24 Facebook

Um ano depois, pós-Brexit tem deixado pesadas marcas económicas. Maioria dos objetivos comerciais ainda estão a ser negociados, mas já houve acordo nas pescas.

Um ano após a assinatura do Acordo de Comércio e Cooperação, que tem como objetivo enquadrar as relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, há muitas questões por estabilizar.

O Brexit, refere a" Bloomberg", tem sido um obstáculo ao crescimento económico do Reino Unido, uma vez que com a saída do país da UE, o comércio entre ambas as partes acabou por sair prejudicado. "Este acordo acaba por ser o quadro para a construção de um novo relacionamento que demorará o seu tempo", explica Pedro Froufe, professor de Direito da Universidade do Minho, que não se mostra surpreendido com os efeitos pós- Brexit, acrescentando que as consequências desta saída têm sido camufladas pela pandemia de covid-19.