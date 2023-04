"Brilho" de Marin em risco de ser ofuscado por vitória conservadora

Ana Isabel Moura Hoje às 10:08 Facebook

Finlandeses dirigem-se às urnas com partido de extrema-direita perto de derrubar primeira-ministra.

Aos 34 anos, tornou-se a primeira-ministra mais jovem de sempre e, rapidamente, viu o índice de popularidade cavalgar. Quatro anos volvidos, Sanna Marin está com dificuldade em manter-se no poder, ameaçada pela ascensão da extrema-direita, antecipam as sondagens. Após uma pandemia, festas polémicas e com uma guerra às portas do país, o "brilho de Marin" já não é o mesmo, constata Juha Wikstrom, um finlandês com quem o JN conversou, antecipando a eventual queda de uma estrela internacional.

"Tal como o resto da Europa, a Finlândia passou por momentos difíceis. Ainda assim, considero que o Executivo de Marin se saiu melhor na política externa do que na interna. A primeira-ministra parece agora frustrada", considera o diretor de marketing e comunicação, numa opinião que, a ser partilhada por outros finlandeses, pode justificar o declínio de Marin. A mais recente sondagem publicada pela televisão Yle mostra que a Coligação Nacional (NCP), partido de centro-direita, tem a preferência dos eleitores, registando 19,8% das intenções de voto. Segue-se o Partido dos Finlandeses (PS), de cariz conservador, com 19,5% e, em terceiro, surge o Partido Social Democrata (SDP), de Sanna Marin, com 18,7%. A diferença de valores entre cada um dos partidos é tão curta que impossibilita uma antecipação do desfecho eleitoral de hoje.