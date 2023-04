Britânico leva sem saber aranha venenosa para casa ao comprar cacho de bananas

JN Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma aranha venenosa viajou desde a República Dominicana até ao Reino Unido agarrada a um cacho de bananas. Craig Harrison comprou a fruta com "extra" e só apercebeu quando chegou a casa.

Craig Harrison, de 35 anos, já tinha descascado e comido uma das bananas do cacho antes de reparar na aranha, conhecida como "huntsman" (caçadora) e no saco de ovos que esta segurava. "Inicialmente, fiquei em choque. Recuei para trás e cai", contou ao "The Sun".

O britânico de Windsor tinha comprado a fruta num supermercado Tesco.

PUB

Depois do choque, Craig conseguiu colocar a aranha num frasco e enviou-a para o serviço de controlo de pragas da cadeia de supermercados. A empresa confirmou que o aracnídeo viajou desde os fornecedores de bananas da República Dominicana até ao Reino Unido.

A aranha foi identificada como sendo da espécie "huntsman" pela Sociedade Zoológica de Londres, segundo o jornal britânico. A picada não é mortal, mas pode causar vómitos, dores de cabeça e palpitações no coração.

A Tesco pediu entretanto desculpas ao cliente e ofereceu-lhe 100 libras (cerca de 110 euros) como recompensação pelo incidente, mas o britânico exigiu mais dinheiro.