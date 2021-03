Antecipada entrega de 10 milhões de doses da vacina da Pfizer

JN Hoje às 10:17 Facebook

A Comissão Europeia acordou com a Pfizer e a BioNTech a entrega antecipada de 10 milhões de vacinas no segundo trimestre do ano.

O acordo "elevará o número total das entregas dessa vacina para 200 milhões de doses" nesse período de tempo, sublinhou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado, destacando que os estados-membros ficam assim com "espaço para manobrar e possivelmente preencher lacunas nas entregas".

O anúncio surge numa altura em que vários países da União Europeia suspendem a vacinação com a substância da anglo-sueca AstraZeneca, devido a dúvidas sobre possíveis efeitos secundários, ainda não confirmados.