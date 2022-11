Bruxelas disposta a colaborar com Roma na gestão de migrantes

JN/Agências Hoje às 13:17 Facebook

A Comissão Europeia está disposta a colaborar com a Itália na gestão dos migrantes, disse a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson.

"Estamos prontos para ajudar e apoiar", disse Ylva Johansson, questionada sobre as chegadas de migrantes a Itália, numa conferência de imprensa, em Bruxelas.

A comissária adiantou ainda que irá debater na quinta-feira a questão com o novo ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, à margem de uma reunião de ministros da tutela do G7, em Berlim.

A Itália alega não ter capacidade de acolher mais migrantes, apelando a uma nova política europeia nesta matéria.