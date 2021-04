Comissão Europeia prepara ação judicial contra AstraZeneca

R.N.C. Hoje às 09:25 Facebook

A União Europeia (UE) estará a preparar-se para iniciar um processo judicial contra a ​​​​​​​AstraZeneca, devido à falha do laboratório em entregar as vacinas para prevenir a SARS-CoV-2, previstas no contrato com Bruxelas.

A notícia está a ser avançada pelo site especializado em política, o "Politico", que cita cinco diplomatas da UE. A questão foi feita pela Comissão Europeia numa reunião com embaixadores, esta quarta-feira. A maioria mostrou-se disponível para apoiar o processo contra o laboratório.

Segundo o "Politico", há um prazo em cima da mesa. Caso a AstraZeneca não resolva o problema até ao final desta semana, Bruxelas vai avançar com procedimentos legais.

Até março deste ano, o laboratório deveria ter entregue 100 milhões de doses, mas só entregou 30 milhões. Depois, a empresa disse que entregaria 70 milhões de vacinas contra a covid-19 até ao final do segundo trimestre deste ano, quando estava projetado entregar 300 milhões, de acordo com o contrato feito.

As entregas nas vacinas têm atrasado a vacinação na maioria dos países da União Europeia.